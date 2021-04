Başkan Say 2 yıllık faaliyetlerini anlattı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2 yıllık faaliyetlerini basınla paylaştı.

DoubleTree By Hilton Van’da düzenlenen toplantıda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2 yıllık faaliyetlerine değindi. Göreve geldikleri günden itibaren yapılan faaliyetleri anlatan ve geçen sene başlayan pandemi nedeniyle zorlandıklarını ama buna rağmen çok önemli hizmetlere imza attıklarını ifade eden Başkan Say; yol, kaldırım, drenaj, yeşillendirme, imar, temizlik, park ve buna benzer birçok belediye hizmetlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2019-2020 yılında 24.9 kilometrelik bir yolun asfaltlandığını vurgulayan Say, “81 bin 726 metrekare kilit taşı çalışması, 39 bin 440 metre bordür taş imalatı, 18 bin 926 kilometre stabilize yol çalışması yaptık. Biz 2 yılda, 47 yılda yapılan kadar stabilize yol yaptık. Stabilize yolda hiç kimseyi geri çevirmedik. Aynı yıllar arasında, yani iki yılda 18 kilometreden fazla yeni yol açtık. Bu da Edremit Belediyesinin tarihinde daha önceki 47 yıl boyunca açılan yoldan daha fazla bir yoldur. 30 bin kilometrelik yama çalışmamız oldu. Kırsalda ve merkezde 5 bin 500 kilometreden fazla drenaj çalışması gerçekleştirdik” dedi.

Okulların bakım ve onarımına büyük destek verdiklerini belirten Başkan Say, “Edremit ilçemizde 80’e yakın okul var ve biz 40 okula ciddi anlamda destek verdik. 13 ilçe belediyesi içerisinde eğitime, özellikle çocuklarımızın eğitim gördüğü ortama, toplamdan daha fazla yatırım yaptık. Bu benim özel ilgi alanımdır. Ziyaret ettiğim okulların ilk önce fiziki estetiğine bakıyorum. Çünkü biz belediye olarak fiziki alanlara katkı sunmak zorundaydık. Eğitimi ise okul eğitmenleri verir. Eğitim yuvalarını birinci sıraya bırakıp okullarımızın onarımlarını gerçekleştirdik. Edremit Belediyesi olarak bu anlamda eğitim yuvalarını birinci sıraya koyduk. Sağlık Müdürlüğü ile protokol yaparak aile sağlık merkezleri yaptık. Kendi kısıtlı imkanlarımızla bir aile sağlığı merkezi açtık. İhtiyaç sahibi olan, evi yanan, doğal afette zarar gören vatandaşların evlerini yeniledik. Yine karla mücadele konusunda önemli çalışmalara imza attık” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında yeşillendirme çalışmalarına da değinen Başkan Say, “Edremit’te yeşil alan dışında çok ciddi bir alanımız var. Bir ilçe nüfusu büyüklüğünde mahallelerimiz var. Bunlardan biri olan Şabaniye Mahallesi’nde TOKİ ile protokoller sonucu bazı arsaları park ve millet bahçesi yaptık. Büyük mahalle parklarından ziyade birçok yerde semt parklar yaptık. Nüfusu 10 binin üzerinde olan her mahallemizde böyle bir merkez açmayı düşünüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatarak, bölgemizde 30 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bunun yanında endemik bitki türlerini koruma çalışmaları yürüttük. Daha önce ağaçtan yoksun olan bölgelere, kent ormanları oluşturduk. Biri 35 bin dekar, diğeri ise 55 dekar alana sahip. Bu da bizden sonraki kuşaklara bırakabileceğimiz en kıymetli yatırım diye düşünüyorum” diye konuştu.

Van Gölü’nü koruma çalışması kapsamında ahırların çoğunun yıktırıldığını anlatan Say, “İnşallah artık Van Gölü’ne sırtını değil yüzünü dönen, gölden daha fazla faydalanan, sahil bantlarıyla ve sahil çalışmalarıyla daha güzel bir kent olacağız. Van Gölü Koruma Eylem Planı çalışması kapsamında önceki hafta çok önemli bir toplantı yaptık” dedi.

Başkan Say’ın yapılacak projelere de değindiği toplantı, soru cevap ile sona erdi.