banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
İthalat vergilerinde yeni dönem
İthalat vergilerinde yeni dönem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bayramlık tişörtü' ile ne mesaj vermek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bayramlık tişörtü' ile ne mesaj vermek istedi?

Başkan Sabırlı’dan ilçe çocuklarına bayram hediyesi

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı Kurban bayramında çocuklara oyuncak ve giysi dağıttı.

VAN 24.07.2021, 10:17
Başkan Sabırlı’dan ilçe çocuklarına bayram hediyesi
banner502

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı Kurban bayramında çocuklara oyuncak ve giysi dağıttı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ilçeye bağlı kırsal mahalleleri bir bir gezerek çocuklara hediye dağıttı. 3 bin 300 rakımlı mahalleleri dolaşarak çocuklara hediyelerini ulaştıran Başkan Sabırlı, çocukların edeceği bir tebessümün dünyaya bedel olduğunu söyledi.

Çocuklarının kısıtlı imkanlara sahip olmasından dolayı böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Sabırlı, "Kurban bayramı dolayısıyla ’Bir çocuk, bir gülümseme’ diyerek kardeşlerimize oyuncaklarını teslim ettik. Bilindiği üzere Bahçesaray ilçemizin çocukları kısıtlı imkanlara sahip, sürekli hayvancılıkla uğraşıyorlar. Merkeze gidebilme imkanlarıyla çok az. Bizde bu kapsamda bayramda yüzlerinde tebessüm oluşturmak için hediyelerimizi alarak mahalle mahalle gezip bu hediyelerimizi ulaştırdık. Bayram çocukların bayramı, çocukların mutlu olması gerekiyor. Bu mutluluğu sağlamak ve değerli olduklarını his ettirmek adına böyle bir çalışma yürüttük ve imkanlar dahilinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Herşey çocuklarımız için, herşey güzel yarınlar için" dedi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501