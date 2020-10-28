Başkan Sabırlı’dan ‘boykot’ çağrısına destek
AK PARTİ BAHÇESARAY İLÇE BAŞKANI CUMALİ SABIRLI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN FRANSIZ MALLARINA YÖNELİK BOYKOT ÇAĞRISINA DESTEK VERDİ.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına yönelik boykot çağrısına destek verdi.
Başkan Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini söyleyerek, “Boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir. Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için vatandaşlarımızın Fransız markaları talep etmemesi gerekir. Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Unutmayalım ki evimize aldığınız her Fransız markası ile Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme destek vermiş olacaksınız. İslam düşmanı Macron iyi niyet sınırlarını çoktan aştı. Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor. Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için hepimizin Fransız markaları talep etmemesi gerektiğini ve tüm halkımıza, üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.
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