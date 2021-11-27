Başkan Sabırlı: “Bu oyunları bertaraf edecek güce ve kudrete sahibiz”

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekerek, “Halkımız birlik ve beraberliğini koruduğu sürece hiçbir güç bizimle başa çıkamaz” dedi.

Başkan Cumali Sabırlı, gece gündüz demeden hane ziyaretlerini sürdürüyor. Gittiği her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını götüren Sabırlı, vatandaşların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgileniyor. Hastalı ve yaşlıları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Sabırlı, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları da tek tek vatandaşa anlatarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor. Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu dile getiren Sabırlı, “Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunları hepimiz görüyoruz. Bu oyunları bertaraf edecek güce ve kudrete sahibiz. Halkımız birlik ve beraberliğini koruduğu sürece hiçbir güç bizimle başa çıkamaz. Bunun için birlik ve beraberliğimizi koruyarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerleyerek, gelecek nesillere müreffeh bir ülke bırakacağız inşallah” dedi.