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Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANI ŞEFİK ENSARİ, MAHALLELERİ ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITIRKEN, HAYVAN OTLATANLARA İSE ŞEKER İKRAMINDA BULUNDU.

Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANI ŞEFİK ENSARİ, MAHALLELERİ ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITIRKEN, HAYVAN OTLATANLARA İSE ŞEKER İKRAMINDA BULUNDU.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:19
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Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, mahalleleri ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıtırken, hayvan otlatanlara ise şeker ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşları Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret ederken, yol kenarında hayvanlarını otlatan gençlere ise şeker ikramında bulundu. Gençlerle sohbet eden Başkan Ensari, sorun ve taleplerini dinledi. Mahallelerde bulunan çocuklara da oyuncak dağıtarak yüzlerini güldüren Ensari, çocukların ve gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu belirtti. Başkan Ensari, “İlçemizde pandemiden dolayı evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü büyüklerimizin ziyareti sırasında hayvanlarını otlatan gençlerimizle sohbet etme imkanımız oldu. Bu gençlerimiz bizler için çok önemlidir. Sorun ve taleplerini dinledik. Kendilerine şeker ve çikolata gibi ikramlarımız oldu. Onların mutluluğunu görmek bizleri sevindirdi. Kırsal mahallelerimizde yaptığımız ziyaretlerimizde mahalle çocuklarına da çeşitli oyuncaklar vererek, güzel yüzlerinde oluşan tebessüm ve mutluluk bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, pandemi döneminde evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Çeşitli oyuncaklar dağıtarak hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.

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