banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar

Başkan Akman’dan Van depreminin yıl dönümü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van depremlerinin 10. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

VAN 23.10.2021, 10:03
Başkan Akman’dan Van depreminin yıl dönümü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van depremlerinin 10. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinden meydana gelen ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yaralanmasına yol açan Van depremlerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, herkesin geçmişteki bu acı tecrübelerden ders alması gerektiğini söyledi. Ülkemizin bir gerçeği olan deprem felaketlerine karşın daha duyarlı ve bilinçli olunmasını isteyen Başkan Akman, “Bu acılardan ders çıkararak depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için daha hızlı hareket etmemiz gerekir” dedi.

Niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını depremlerde yaşadıklarını kaydeden Başkan Akman, afetlerin oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. ‘Deprem öldürmez bina öldürür’ sözünün unutulmamasını da isteyen Başkan Akman, “Yaşadığımız bu depremler bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz ve özellikle bölgemiz deprem riski altındadır ve biz bu gerçeği göz ardı etmeden şehirleşmek, yapılaşmak ve yaşamak zorundayız. Depremler her zaman olacaktır. Önemli olan bu depremlerde can kaybının olmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler olarak deprem ve diğer felaketlerde can ve mal kaybının yaşanmaması, kan ve gözyaşının akmaması için yasal mevzuatların kendilerine verdiği tüm yetkileri uygulamakta kararlı olduklarının altını çizen Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak depreme dayanıklı yapılar ve yerleşim alanlarının oluşturulması konusunda tüm hassasiyetimizi gösteriyoruz. Bu vesileyle 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de yaşanan depremlerinin yıl dönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2