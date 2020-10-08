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Başkale’de yılın ilk karı yağdı
VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE SICAK HAVA YERİNİ YAĞMUR YAĞIŞI VE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. İLÇEDE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, DAĞDA OLAN KOYUNLAR KARIN ÜSTÜNDE OTLANDI.
VAN 08.10.2020, 09:43
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Van’ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağarken, koyun sürüleriyle kara yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı.
Başkale’de mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. İlçede ekim ayında yılın ilk karı yağarken, dağda koyun otlatan çobanlar koyunlarını yağan karın üstünde otlatmak zorunda kaldı. İlçede hava sıcaklığı gündüz saatlerinde termometreler 8 dereceyi gösterirken, akşam saatlerinde -4 dereceye kadar indi. Başkale’de Ekim ayında yüksek kesimlere yağan kar, hayvan yetiştiricilerine zor anlar yaşattı. Hayvanlar karla birlikte otları yemek zorunda kaldı.
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