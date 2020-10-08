banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Atlı polisler Bursa sokaklarında
Atlı polisler Bursa sokaklarında
Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi
Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi

Başkale’de yılın ilk karı yağdı

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE SICAK HAVA YERİNİ YAĞMUR YAĞIŞI VE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. İLÇEDE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, DAĞDA OLAN KOYUNLAR KARIN ÜSTÜNDE OTLANDI.

VAN 08.10.2020, 09:43
2
Başkale’de yılın ilk karı yağdı

Van’ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağarken, koyun sürüleriyle kara yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı.

Başkale’de mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. İlçede ekim ayında yılın ilk karı yağarken, dağda koyun otlatan çobanlar koyunlarını yağan karın üstünde otlatmak zorunda kaldı. İlçede hava sıcaklığı gündüz saatlerinde termometreler 8 dereceyi gösterirken, akşam saatlerinde -4 dereceye kadar indi. Başkale’de Ekim ayında yüksek kesimlere yağan kar, hayvan yetiştiricilerine zor anlar yaşattı. Hayvanlar karla birlikte otları yemek zorunda kaldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2