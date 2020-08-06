Başkale’de korona virüs denetimi
VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Van’ın Başkale ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında ilçe genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetimler gerçekleştirildi. İlçe merkezinde, 40 kişilik personelle sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın da katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Solak, "Personelimizle birlikte sahaya çıkıp denetimi gerçekleştirdik. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Pandemi kurallarına uymak zorundayız. Müşterilere maske ve mesafe konusunda daha dikkatli olalım. Allah’ın izni ile birlikte Türkiye olarak bu hastalığı atlatacağız" dedi.
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