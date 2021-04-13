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Başkale’de 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.

VAN 13.04.2021, 14:56
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Başkale’de 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Koçdağı Piyade Hudut Karakolu ekiplerince Türkiye-İran sınırında operasyon düzenlendi. Kocdağı Mahallesi Hudut Yolu mevkiinde araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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