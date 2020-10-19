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Başkale uyuşturucu operasyonu

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 6 KİLOGRAM 572 GRAM EROİN İLE 2 KİLOGRAM 810 GRAM AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ.

VAN 19.10.2020, 08:11
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Başkale uyuşturucu operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 6 kilogram 572 gram eroin ile 2 kilogram 810 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 6 parça halinde 6 kilogram 572 gram eroin maddesi, 4 parça halinde 2 kilogram 810 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak araç sürücüsü S.Y. ve yanında bulunan B.Y., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk

edilecek.

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