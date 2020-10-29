Bahçesaray’daki Subaşı bölgesinin yolu asfaltlandı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Subaşı bölgesi yolunun asfaltlanmasından dolayı başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açıklamalarda bulunan Başkan Cumali Sabırlı, ilçe ve bölge turizmi için önemli bir yeri olan Subaşı bölgesinin 3 kilometrelik stabilize yolunun yeniden yapılarak asfaltlandığını söyledi. İlçeye gelenlerin ilk uğrak yeri olan Subaşı bölgesinde yapılan yol çalışmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Sabırlı, “Başta Bakanımız Karaismailoğlu ve Karayolları 11. Bölge Müdürümüz Hasan Ali Arslan olmak üzere gece gündüz ilçemiz için çalışan Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Gülşen Orhan Hanımefendiye, Kaymakamımız Muhammet Öztabak’a ve Belediye Başkanımız Meki Arvas’a sonsuz teşekkür ederim” dedi.