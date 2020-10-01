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Bahçesaray’da korona virüs denetimleri

VAN'IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETLEME YAPILDI.

VAN 01.10.2020, 18:47
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Bahçesaray’da korona virüs denetimleri

Van’ın Bahçesaray ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı.

Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Türkiye geneli gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Artan vakalarının önlenmesine yönelik yapılan denetimlere katılan Kaymakam Öztabak, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Amirliği Komiser Yardımcısı Musa Kaya ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Sergen Saraçoğlu ile birlikte iş yerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçeleri denetledi. Esnaf ve vatandaşlara, salgın ile mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan Kaymakam Öztabak, maske,mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

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