Van’ın Muradiye ilçesinde açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Muradiye Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar ve ebeveynleri için kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Alkasnak Mahallesi’ndeki okulun bahçesine kurulan açık hava sinemasında çocuklar, velileri ve protokol üyeleri "Neşeli Günler" filmini izledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, sonbahar mevsimiyle kültür ve sanat etkinliklerine başladıklarını söyledi. Etkinliğin ilgi gördüğünü belirten Aydoğan, "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, kültürel ve sosyal etkinlikleri devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bugün de bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Açık hava sinemalarını devam ettireceğiz. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya devam edeceğiz. Etkinlikler şenlik havasında geçiyor. Çocuklarımız ve ailelerimiz mutlu oluyor" dedi.

Öğrenci Dilan Taşan da, ilk kez açık havada sinema izlediğini belirterek, “Çok eğlendik. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.