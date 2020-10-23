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23 Ekim Van depreminin yıldönümü

VAN'IN TUŞBA BELEDİYE BAŞKANI SALİH AKMAN, 23 EKİM VAN DEPREMİNİN YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

VAN 23.10.2020, 10:31
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23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Deprem felaketi sonrası Van’da yaşananlara ve depremin yalnızca Van’ın değil tüm Türkiye’nin gerçeği olduğuna dikkat çeken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘‘Bilindiği üzere ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarının birinin üzerinde bulunmaktadır. Burada önemli olan husus; ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ortak sorumluluk ve duyarlılık içinde davranmalıyız ve hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız. 23 Ekim Van depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Cenab-ı Allah’tan tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizin muhafaza edilmesini diliyorum. 23 Ekim 2011 depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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