15 Temmuz şehidi Öner’in kardeşi: “Hainlere karşı kindarım”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde şehit olan Vanlı Burhan Öner’in kardeşi Murat Öner, hainlere karşı çok kindar olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden Burhan Öner (38), yanında tank mermisinin patlaması sonucu şehit olup arkasında 2 yetim çocuk bıraktı. Şehit Öner’in kardeşi Murat Öner, ağabeyiyle gurur duyarken acısını da unutamıyor. İHA muhabirine konuşan Şehit Öner’in kardeşi Murat Öner, aradan yıllar geçmesine rağmen ağabeyinin acısının hala taze olduğunu söyledi. Öner, “15 Temmuz darbe girişimden önce ağabeyimle görüştük. Benim evime misafir olarak gelmişti, ondan sonra görüşemedim. 15 Temmuz gecesinin sabahında darbe girişiminin olduğunu öğrendim. Gece saat 03.00’te kendisi kalkıp Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyor. Ben darbenin olduğundan haberdar değildim, işim gereği erken uyumam gerektiği için. Sabah iş arkadaşlarımı aradığımda bana darbe olduğunu söylediler. Ağabeyimi aradık haber alamadık, ardından Zeynep Kamil Hastanesine kaldırıldığını söylediler. Ailece buradan kalkıp İstanbul’a gittik. Hastaneye varmadan kardeşimizin şehit edildiğini ve Üsküdar Devlet Hastanesi morguna kaldığını söylediler. Ağabeyim darbe öncesi eşini, kardeşinin evine göndermişti. Kendisi ve yetişkin oğlu evde beraber kalmışlar. Oğluna yemek, çay verdikten sonra uyutmuş ve Boğaziçi Köprüsü’ne gitmiş” dedi.

“Hainlere karşı kindarım”

Darbe girişimde bulunan vatan hainlerine karşı kin beslediğini ifade eden Öner, “Kardeş ömür boyu unutulmaz. Anne ve baba, kardeş kadar etkilemiyor. Kardeş hayatta unutulmaz, kardeş acısını Allah kimseye yaşatmasın. Ağabeyimin iyi yolda şehit olduğunu, kötü yolda ölmediğini bilmek bizi teselli ediyor. Devletimizde çocuklarını öyle bırakmadı, kimseye muhtaç ettirmedi. Gözlerimiz sadece her yılın 15 Temmuz’da değil, sürekli arıyor. Bir yere gittiğinde onunla bir anın gelir aklına, her türlü aklının bir köşesinde duruyor. Aklımızdan ve kalbimizden çıkması öyle kolay bir durum değil. Bizim tek tesellimiz darbe girişimde bulunan herkesin cezalandırılmasıdır. Bu tür olayların erken deşifre edilmesi bizleri hoşnut eden bir durum. Ceza almaları da içimizi soğutmaya yetmiyor ama şahsen o kişi ve kişilerin karşıma çıkarılmasını isterdim. O top atışı yapan kişiyi, emir veren kişiyi kendi gözlerimle görebilseydim keşke. Bu konuda hainlere karşı kindarım” diye konuştu.