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112 helikopteri 2 kez Bahçeraray’a uçtu
Van’ın Bahçesaray ilçesinde biri doğum hastası, diğeri ise akut apandisit hastası olan 2 vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti.
VAN 04.01.2021, 17:39
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde biri doğum hastası, diğeri ise akut apandisit hastası olan 2 vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti.
Bahçesaray Devlet Hastanesinde yatan Ayten Y. isimli 26 haftalık gebe hasta Van’a sevk edildi. Hastanın Van’a sevki için, Bahçesaray yolunun çığ tehlikesine karşı kapalı olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığından yardım istendi. Bunun üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından görevlendirilen ambulans helikopter, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van’da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.Öte yandan aynı gün Bahçesaray Devlet Hastanesinde yatmakta olan Mehmet Fidan isimli 32 yaşındaki akut apandisit tanılı hasta için Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığından ambulans helikopter talep edildi. İlçeye gelen helikopter aldığı hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Her iki hasta da tedavi altına alındı.
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