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Uşak’ta zincirleme trafk kazası; 1’i ağır 4 yaralı

Uşak’ta 4 aracın çarpışarak meydana gelen zincirleme trafik kazasından 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

UŞAK 20.05.2021, 20:59
Uşak’ta zincirleme trafk kazası; 1’i ağır 4 yaralı

Uşak’ta 4 aracın çarpışarak meydana gelen zincirleme trafik kazasından 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak - Ankara karayolu üzerinde Derbent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.B. idaresindeki 35 AAF 965 plakalı bir ilaç dağıtım şirketi aracı F.Y. idaresindeki 06 FY 7138 plakalı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan İ.Y. kontrolündekin64 FN 556 plakalı otomobille K.A.U. idaresindeki 35 BKB 77 otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, araçta sıkışan H.B. ile F.Y. sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan H.B.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
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