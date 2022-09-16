Uşak’ta yılın Ahisine kaftanını Vali Ergün giydirdi

Uşak’ta 15. Ahilik Kültür ve Esnaf Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte ‘Yılın Ahisi’ seçilen Hulusi Ada’ya kaftanını Uşak Valisi Dr. Turan Ergün giydirdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törenlerde günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, Ahilik kültürünün, toplumda yaşayan fertleri birbirine yakınlaştıran, bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan, kardeşlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaretle ahlakı buluşturan bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı S. Selim Kandemir, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’da Ahiliğin tarihçesi ve Türk toplumu üzerindeki öneminde değinen konuşmalar yaptı.

Son konuşmacı Uşak Valisi Dr. Turan Ergün; “Burada bin yıllık geçmişi olan bir Ahilik kültürünü kutlamak için bulunuyoruz. Ahilik, Türk Milletine has, sosyo ekonomik düzeni sağlayan bir sistem olarak günümüze kadar gelmiştir. Ecdadımız fetih kabiliyetinin yanı sıra devlet kurma marifeti ile mahurdur. Bu büyük devletler kılıçla kurulmamış, asıl kalıcı fetihler gönüllerde gerçekleşmiştir. Er meydanlarında şehit ve gazilerin fedakârlıkları ile kazandığımız zaferleri, Yunuslarla, Hacı Bayramlarla ve Ahi Evranlarla ve daha nice evliyaların sözleri ile tahkim ederek kalıcı hale getirmiştir. 32 sanatın bir araya gelmesi ile Ahi Evran önderliğinde kurulan Ahilik Teşkilatı bu topraklarda asırlarca dayanışmanın bel kemiği olmuştur” dedi.

Yılın Ahisi seçilen Hulusi Ada’ya Ahilik kaftanını Uşak Valisi Dr. Turan Ergün elleri ile giydirdi. Yılın Kalfası seçilen İbrahim Kacar’a ödülünü AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Yılın Çırağı seçilen Mutlu Coşkun’a AK Parti Uşak Milletvekili Dr. İsmail Güneş ve Esnaf Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Elektrik Teknisyenleri Esnaf odası Futbol Takımına da Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi.

Törenler halk oyunları gösterileri ve Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen konserle sona erdi.