Uşak’ta katil zanlısı tutuklandı

Uşak’ta çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Mart Pazartesi günü Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak’ta yaşandı. Cengiz K. (49) ve Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Ç., yanındaki silahla Cengiz K.’yı karnından vurdu. Kendisi de yaralanan Mehmet Ç. ve arkadaşı Eyüp Can H. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından Karaağaç Karakolu’na giderek teslim olan Mehmet Ç. ve Eyüp Can H. ise gözaltına alınmıştı. Cengiz K.’nın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şahıs da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken Eyüp Can H. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ç. ve olaya karışın diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Mehmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer M.A.A., Ö.Y. ve A.Y.şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.