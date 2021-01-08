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Uşak’ta ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtıldı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı.
UŞAK 08.01.2021, 12:05
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı.Uşak’ta hayırsever bir vatandaş, korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için 50 tane tablet aldı. Alınan tabletler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde ve merkeze bağlı köylerde ihtiyaç sahibi olan öğrencilere dağıtıldı. Aldıkları tabletlerle mutlu olan çocuklar ekiplere teşekkür ederken bir çocuk ise ekiplere “Polis” adlı yazdığı şiiri verdi.
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