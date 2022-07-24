Uşak’ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Uşak’ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgilere göre; Uşak - İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Rampaları yakınında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de söndürme çalışmasına katıldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.