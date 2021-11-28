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Uşak’ta bin 483 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 483 sürücüye idari para cezası uygularken, 42 aracı da trafikten men etti.
UŞAK 28.11.2021, 23:09
Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 483 sürücüye idari para cezası uygularken, 42 aracı da trafikten men etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 7 bin 895 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 483 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 42 araç da trafikten men edildi.