Uşak’ta bin 188 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 188 sürücüye idari para cezası kesilirken, 25 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 849 araç kontrol edildi. Bin 188 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi.