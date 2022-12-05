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Uşak’ta 913 sürücüye para cezası kesildi
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 913 sürücüye idari para cezası kesilirken, 43 araç trafikten men edildi.
UŞAK 05.12.2022, 11:18
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 913 sürücüye idari para cezası kesilirken, 43 araç trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 708 araç kontrol edildi. 913 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 43 araç da trafikten men edildi.