Uşak’ta 913 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 913 sürücüye idari para cezası kesilirken, 43 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 708 araç kontrol edildi. 913 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 43 araç da trafikten men edildi.