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Uşak’ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ihbar üzerine aranan bir nakliye kamyonunda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.

UŞAK 12.07.2021, 13:09
Uşak’ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ihbar üzerine aranan bir nakliye kamyonunda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine (KOM), nakliye aracı içerisinde kente kaçak makaron getirildiği ihbarı geldi. İhbarı değerlendiren KOM ekipleri, Uşak - Ankara karayolu üzerinde ihbar edilen nakliye aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi. Kaçak makaronlara el koyan ekipler, olayla ilgili 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
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