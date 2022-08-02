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Uşak’ta 1508 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 508 sürücüye idari para cezası kesilirken, 47 araç da trafikten men edildi.

UŞAK 02.08.2022, 11:08
Uşak’ta 1508 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 508 sürücüye idari para cezası kesilirken, 47 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 10 bin 261 araç kontrol edildi. bin 508 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 47 araç da trafikten men edildi.

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