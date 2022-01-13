Uşak’ta 15 kilo esrar ele geçirildi

Uşak’ta şehirlerarası otobüsle kentte satılmaz üzere getirilen 15 kilo 190 gram esrar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs ile Uşağa yüklü miktarda esrar getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, uygulama noktasında otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 15 kilo 190 gram esrar ele geçirilirken uyuşturucu maddeyi kente getiren A.T. isimli şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.