Uşaklılar deprem bölgesi için seferber oldu

Uşak’ta valilik tarafından kurulan yardım çadırı adeta yardım eşyalarıyla dolup taşarken vatandaşlar ise verdikleri röportajda Türk milletinin böyle bir millet olduğunu, zor zamanda bir ve beraber olduklarını söyledi.

Gece geç saatlerde Kahramanmaraş ve çevresinde etkisini gösteren art arda gelen depremler sonrasında Uşak’ta da bir çok ilde olduğu gibi valilik tarafından yardım çadırı kuruldu. Vatandaşların destek maksadıyla verdiği eşyalarla çadır adeta doldu taştı ve yardım araçlarının biri gitti biri geldi. Yaşlısından gencine, zengininden fakirine bir olan vatandaşlar, diğer vatandaşları da duygulandırdı. Burada İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Gökhan Kaya, depremi duyduktan sonra çok üzüldüklerini ve ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Kaya, “Bütün herkese geçmiş olsun. Bana göre Türk milleti, dünyada gelmiş ve geçmiş en asil millet. Böyle acıda, kederde birlik olmayı çok iyi başarıyoruz. Baktığında herkesin durumu çok iyi değil ama yine de insanlar elinde olmasa bile buluyor, buluşturuyor getiriyor. Çok iyi bir milletiz, Allah birliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

“Biz Türk milleti böyle durumlarda birlik ve beraberizdir”

Başka bir vatandaş Yusuf Öztürk ise meydana gelen görüntüleri “Türk milletinin ne kadar duyarlı bir millet” olarak adlandırdı. Verdiği röportajda Öztürk, “Türkiye cumhuriyetinin vatandaşlarının ne kadar duyarlı bir millet olduğunu işte burada görüyoruz. Türkiye’nin her yerendeki insanlar bizim kardeşimizdir. Biz Türk milleti böyle durumlarda birlik ve beraberizdir. Biz bu şekilde olduğumuz sürece hiç kimse yıkamaz. Türk milleti bu işte. Burada görün” dedi.