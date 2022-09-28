Uşaklı işadamı ve sanayicilerden Özbekistan çıkarması

Aralarında UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir’in de aralarında bulunduğu bir grup iş insanları Özbekistan’a iş seyahati gerçekleştirdi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir’in de aralarında bulunduğu bir grup iş insanı Özbekistan’a iş seyahatinde bulundu. Kandemir ve beraberindeki heyeti, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Jasimov Islom Kazımovıch karşıladı. Ziyarette, Uşak il sanayi tanıtımı yapılarak, Özbekistan ile yatırım fırsatları ve kurumlar arası iş birliği hakkında istişarede bulundu. Toplantı sonunda Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Kardeş Oda Protokolü ile Özbekistan ve Uşak ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi için iş görüşmeleri, sempozyum ve ortak proje çalışmaları gerçekleştirme fırsatları değerlendirileceği belirtildi.