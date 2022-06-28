Uşak Üniversitesi mezunlarını meslek yaşamlarına coşkuyla uğurladı

Uşak Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet ödül töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Törene Vali Dr. Turan Ergün, Uşak Milletvekili Av. Mehmet Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Eyüp Fırat, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ ile Prof. Dr. Kenan Taş, il protokolü, üniversitemiz fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, dereceye giren 84 öğrenci ve aileleri katıldı.,

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Uşak Üniversitesi Tanıtım Filminin gösterimi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Onur Altıntuğ yönetiminde USDEM Trio Mini konseriyle devam etti.

Konserin ardından, mezun öğrenciler adına dönem birincileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Nuray Kahraman ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Elif Akaltın birer konuşma yaptı. Dönem birincileri, üzerlerinde emeği olan tüm hocalarına ve ailelerine teşekkür ederek bilimin yolunda ilerlemeye ve çok çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

‘‘Bu yıl yaklaşık 6 bin öğrencimizi mezun etmenin hep birlikte haklı gururunu yaşıyoruz.’’

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, törende gerçekleştirdiği konuşmasında öğrencilere seslenerek “Edebiyatın önde gelen şairlerinden Firdevsi’nin dediği gibi “gençlik ilkbahar gibidir”. Buradan baktığımda her birinizin yüzünde ilkbaharın tazeleyici ışığını, doğanın dirilişini, yeniden doğuşunu görüyorum. Bu bakımdan bu mezuniyetin bir son değil, başlangıç olduğunu, hayatınızda yepyeni bir evrenin açılmış olduğunu bilmenizi isterim. Üniversitemizde geçirdiğiniz süre boyunca kariyerinizde ihtiyaç duyacağınız donanımı en iyi şekilde kazandınız. Bundan sonraki yaşamınızda elde edeceğiniz başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceksiniz” dedi.

Uşak Üniversitesinin son 5 yıllık gelişimini aktaran Rektör Savaş, 2006 yılında kurulan üniversitenin, genç ve dinamik akademik kadrosuyla, aklın ve bilimin ışığında yeni nesil saygın bir devlet üniversitesi olduğunu belirtti. Rektör Savaş, 2017 yılından itibaren bu yolda çok ama çok önemli bir mesafe kat ettiklerini söyleyerek, uluslararasılaşma ve kalite çalışmalarından, bölgesel kalkınma ve Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Merkezindeki gelişmelerden, Uşak OSB Teknoparkdaki çalışmalardan, 7+1 ve 3+1 uygulamasının gösterdiği başarıdan, ulusal ve uluslararası proje sayısının artışına değindi.

“Şehirle bütünleşmiş, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversiteyiz.”

Göreve geldikleri günden itibaren gündemde tuttukları bir konunun da şehirle bütünleşmiş, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversite haline gelmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Savaş konuşmasında Uşak Üniversitesinin üniversite-sanayi işbirliklerinden bahsetti.

Rektör Savaş konuşmasında üniversitemizin öğretim elemanları ve idari personelinin kurumumuzun büyümesine büyük katkılar sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini belirterek Uşak Üniversitesi ailesi olarak milletimize ve ülkemize hizmet yarışında omuz omuza yol alacağız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Savaş, bugüne kadar yavruları için gece gündüz demeden çalışan, onların vatana-millete hayırlar evlatlar, ayakları yere basan donanımlı bireyler olması için çok emek veren mezun olan öğrencilerin ailelerine seslenerek “Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan yavrularınızla ne kadar gurur duysanız azdır” dedi.

Vali Dr. Turan Ergün ise törende yaptığı konuşmada Uşak Üniversitesinin fiziki alt yapısıyla, 25 bin öğrenci ve bine yakın akademik personeliyle gelişimini büyük ölçüde tamamladığını ve Uşak’ta öğrencilerin barınma sorunu yaşamadığını, Uşak’ın yurt sorunu olmayan şehirlerden biri olduğunu aktardı. Uşak Üniversitesinin son zamanlarda özellikle teknolojiyle ilgili çalışmalarıyla öne çıktığına dikkat çeken Vali Ergün Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla öne çıktığını ifade etti. Uşak Üniversitesinin gösterdiği başarılarda öğrencilerin ve akademisyenlerinin katkıları olduğuna değinen Vali Ergün tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Dr. Ergün, mezun öğrencileri ve ailelerini kutlayarak “Gençlerimizin yetişmesinde emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere üniversite yönetimine, kıymetli öğretim elemanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel günde hep birlikte gururlanmamızın en önemli aktörleri olan değerli ailelerimizi kutluyorum. Sevgili gençler, umarım tüm hayatınız sağlık, mutluluk ve başarı dolu olur. Yolunuz ve bahtınız daima açık olsun. Yüce Rabbim hep yanınızda olsun” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, dereceye giren 84 öğrenciye protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi. Uşak Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Ödül Töreni, öğrencilerin kep atması ile sona erdi.

Bu yıl Uşak Üniversitesinden yaklaşık 6 bin öğrenci mezun olacak. Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenleri 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi ile Ömer Halisdemir Spor Merkezinde gerçekleştirilecek.