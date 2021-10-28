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Uşak protokolünden 29 Ekim mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıl dönümünde Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kutlama mesajı yayımladı.

UŞAK 28.10.2021, 14:56
Uşak protokolünden 29 Ekim mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıl dönümünde Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kutlama mesajı yayımladı.

Yayımladığı mesajda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün millete olan güven ve inancı ile 29 Ekim 1923’de kurulan Cumhuriyetin 98.yaşını gururla kutladıklarını ifade eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, bağımsızlık için nice fedakarlıklarla vatan bırakan kahramanları bir an olsun unutmayacaklarını da sözlerine ekledi. Vali Kocabıyık mesajında “Bugün 98. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en değerli emanet olarak her geçen gün yükselmektedir ve yükselmeye devam edecektir. Millî Mücadele yolunda canlarını hiçe sayarak vatanımızı, bayrağımızı ve istiklalimizi bize kazandıran kahramanlarımızın aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır. Cumhuriyetimizin mevcudiyetini korumak için bütün gücümüzle çalışırken vatanımızın ve milletimizin refahı adına hedeflediğimiz değerlerden gözlerimizi bir an olsun ayırmayacağız

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve kahraman silah arkadaşlarına, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan Millî Mücadele yolunda canını veren aziz şehitlerimize ve kutlu bir destanın yüce neferleri olarak gözlerini kırpmadan vatan savunmasına koşan kahraman gazilerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımı sunarak milletimizin ve hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eder, nice bayramlara coşkuyla ve beraberlik içinde kavuşmayı dilerim” ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, yayımladığı mesajda şanlı Türk tarihine altın harflerle yazılan Cumhuriyet’in ilanının 98.yıld dönümünü büyük bir coşkuyla karşıladıklarını belirtti. Başkan Çakın, yayımladığı mesajda ise “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle ilerlerken yaşanan zorlukları milletimiz asla unutmamıştır. Vatan savunmasında verilen üstün mücadele; Türk milletinin bağımsızlığı bir karakter olarak benimsediğinin açıkça bir işaretidir. İstiklal Mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, bugün ve yarın da önümüze çıkan ve çıkabilecek her türlü engel karşısındaki en büyük dayanağımız bu duygudur. Mukaddes vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanmasıyla kurulan Cumhuriyetimizin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor; milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da, yayımladığı mesajda Cumhuriyetin ilanının 98.yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, İstiklal ve istikbal için verilen destansı kurtuluş mücadelesinin neticesinde aziz milletin bağımsızlığına kavuşmuş, 29 Ekim 1923’te milli iradeyi esas alan Cumhuriyet yönetimini tesis ettiğini aktardı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal savaşının tüm kahramanlarını, aziz şehitleri saygı e rahmetle, gazileri minnet ve şükranla anarken bütün vatandaşların da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

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