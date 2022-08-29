Uşak ili için alternatif yeni bir ürün; Safran

Uşak Ticaret Borsası ve Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin ortak projesi “Uşak İlimiz İçin Yeni Bir Ürün: Safran” adlı safran yetiştirme projesinde Banaz ilçesine bağlı Büyük oturak köyünde 10 köylüye 25’er kilo safran soğanı dağıtıldı.

Baharat olarak kilosu 250 bin TL’den satılan safran üretiminin 3 yıl içerisinde küçük ölçekli arazilerde birim metrekarede yüksek katma değer kazandıracağına inandığını belirten Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, borsa olarak köylüye yol göstermek için safran soğanlarını ücretsiz dağıttıklarını açıkladı.

Dağıtım töreni öncesi bir konuşma yapan Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, “Uşak’ın tarım toprakları çok küçük. Bir parsel toprak ancak 6 dekar ediyor. Bu tarım yapısı ile bizim dünya ile rekabet etme şansımız yok. Uşak’ta tarım alanlarında çalışanların yaş ortalaması da yüksek. Bizde Uşak Ticaret Borsası olarak, Uşak köylüsü daha küçük ölçekli arazilerde birim metrekarede nasıl daha çok para kazanır diye araştırmaya girdiğimizde karşımıza 3-4 seçenek çıktı. Bu araştırma bizi tıbbi aromatik bitkilere yöneltti. Tam bu noktada Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercüment Sarıhan Hocamızla tanıştım. Hocamız, önceden şu anda bulunduğumuza Bana İlçesi Büyük oturak Köyü’nde bir destinasyon sahası kurulduğunu ve başarılı sonuçlar elde edildiğini bize aktardı. Biberiye, ekinizya ve safran bitkileri, çerisinde birim metrekarede en kısa zamanda en yüksek katma değere ulaşabileceğimiz safran bitkisini seçtik. Bu süreç 6 ay önce başladı. Ancak safran soğanı seçiminde çok zorlandık. Sonuçta 400 kilo civarında bir safran soğanı elde ettik” dedi.

Büyük Oturak köyünde 10 üreticiye 25 kiloluk çuvallar halinde toplam 250 kilo safran soğanı dağıtılacaklarını kaydeden Sezer, “Merkez Muharremşah mahallesinde ve Eşme ilçemize bağlı Yeleğen köyünde de 6 çitçimize 150 kilo kadar safran soğanı dağıttık. Uşak’ta safran üretimine başladık. Safran dünya piyasalarında çok aranan ve pahalı bir baharat. Perakende satışlarda kilosu 250 – 300 bin TL’ye, toptan da 100- 150 bin TL’ye satılıyor. Bu köyde üreteceğimiz safrandan 3 yılsonunda 1 kilo safran elde etmeyi planlıyoruz. Safranın su gereksinimi yok. Öyle çok büyük araziye de gerek yok. Safranın her türlü arazi şartlarına uygun olmasına rağmen ilimizde bugüne kadar üretilmemesinin nedeni çiftçinin bir türlü soğana ulaşamaması diyebilirim. Kıt kanat bulduğu soğandan da ürün elde edememiş. Alıcı satıcıya, satıcı da alıcıya ulaşamamış. Bizde Uşak Ticaret Borsası olarak üreticiye yol göstermek istedik. Aynı anda 10 üreticinin safran üretmesini sağlarsak; alıcının talebini 2. Yılda karşılayabileceğimizi öngörüyoruz. Uşak Ticaret Borsası olarak maddi ya da kariye anlamında bir beklentimiz yok. Sadece bu katma değeri yüksek olan bu bitkiyi üretmek isteyen çiftçimizin önünü açmak istiyoruz. Bölgede 5 -10 yıl sonra safran üretimi artmış olursa bizde çorbada tuzumuz olduğu için çok seviniriz” ifadesini kullandı.

“Uşak’ın 3 ilçesinde daha deneme üretimiz devam ediyor”

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercüment Sarıhan ise“Ben büyük Oturak köyünde 2-3 yıl önce bir çiftçimizle safran üretimi denemesine girmiştik. Bu deneme sonucu safran soğanı üretimi 4-5 kat arttı. Bunun üzerine üreticilerden talep gelmeye başladı. Ben de konuyu Uşak Ticaret Borsası başkanımızla görüştüm. Başkanımız sertifikalı safran soğanlarını yurt içerisinden temin ettiler. Bugün 10 üreticimize soğan dağıtacağız. Ben de teknik danışmanlıklarını üstlendim. Şimdi dağıtacağımız soğanları dikip kısa zamanda safran elde etmeyi planlıyoruz. Uşak’ın 3 ilçesinde daha deneme üretimlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Safran Soğanı Dağıtım töreninde konuşan Banaz İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, safra soğanı dağıtılan 10 köylüye cesaretlerinden ve girişimciliklerinden dolayı teşekkür etti ve onları kutladı.

Dağıtım törenine; Banaz İlçe Kaymakamı Murtaza Aydemir, Uşak Tcaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Çelen, Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercüment Sarıhan ve üretici köylüler katıldı.