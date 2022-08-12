Uşak Belediyesi; “Suyumuz temiz ve güvenilir”

Uşak Belediyesi, kente dağıtım yaptığı şebek suyunun temiz ve güvenilir olduğunu gösteren raporları sosyal medya sayfasından yayınladı ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderdi.

Uşak Belediyesi tarafından sürekli tekrarlanan su tahlil sonuçlarıyla ilgili olarak vatandaşlara tek tek gönderilen mesajda: “Şebeke suyumuzda düzenli olarak yapılan su analizlerinde, tüm değerlerin yönetmeliğe uygun olduğu, şebeke suyunda herhangi bir sorun bulunmadığı tekraren tespit edilmiştir. Bu konudaki ithamlar tamamen asılsızdır. Ancak halkımızın huzur ve güven içerisinde şebeke suyu kullanımı için şok klorlama gerçekleştirilecektir. Şok klorlama esnasında koku oluşabilir ancak bu işlemin insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Tüm hemşerilerimize önemle duyurulur” denildi.