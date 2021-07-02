Tarlada çıkan yangında kümes alev aldı

Uşak’ta meydana gelen tarla yangını, kümese sıçradıç kümes içerisinde bulunan yaklaşık 80’e yakın tavuk ve civciv yanarak telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Banaz ilçesi de henüz bilinmeyen bir nedenden tarlada yangın çıktı. Çok kısa sürede büyüyen yangın, tarla yakınında bulunan kümese sıçradı. Alev alev yanan kümes içerisinde bulunan yaklaşık 80 tavuk ve civciv telef oldu. İhbarlar üzerine olay yerine 4 arazöz ve 3 itfaiye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken yaklaşık 70 dekar alanın kül olduğu tespit edildi.