Sendikacı Yaşar Taylan hayatını kaybetti

Türk –İş Uşak İl Temsilcisi ve Şeker – İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Taylan, uzun zamandır akciğer rahatsızlığı yaşıyordu Akciğer nakli için sıra bekleyen Yaşar Taylan’a sıra gelmeden hayata veda etti. Yaşar Taylan 2013 yılından bu yana Şeker – İş Uşak Şube Başkanlığı ve Türk – İş Uşak İl Temsilciliği görevini yürütmekteydi.

Yaşar Taylan’ın cenazesinin, öğle namazına müteakip Karahallı ilçesine bağlı Çokkaklı köyünde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından burada toprağa verileceği öğrenildi.