Rektör Savaş; "Bayramlar tüm toplum kesimlerinin kaynaşmasına vesile olan müstesna günlerdir"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Savaş, mesajında şu ifadelerini kullandı:

"Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Allah’a hamd olsun. Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın çoğaldığı, büyüklerimizin rızalarının küçüklerimizin gönüllerinin alındığı, tüm toplum kesimlerinin kaynaşmasına vesile olan müstesna günlerdir.

Maalesef bugün dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar bu bayramı da buruk ve gözleri yaşlı şekilde karşılıyor. Filistin başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında Müslümanların çektiği eziyetler devam etmektedir. Batılı demokrasi savunucuları, söz konusu Müslümanlar olduğunda adeta üç maymunu oynamaktadır. Bu mübarek günlerin Müslüman kardeşlerimizin ve tüm mazlum toplumların huzur ve mutluluğa kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı gönülden kutluyor, bu mübarek günlerin Milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum"