Kumaş parçalarının içine gizlenmiş 1,6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta durdurulan bir tırın dorse kısmında yapılan aramada kumaş paralarının arasına gizlenmiş 1 milyon 660 bin dolu kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri edinilen istihbarat doğrultusunda kent merkezinde bir tır durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada kumaş malzemelerinin arasına gizlenmiş 1 milyon 660 bin dolu kaçak makaron ele geçirildi. Konuyla ilişkin 1 kişi ekiplerce gözaltına alındı.