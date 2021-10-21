Koronadan vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Dün akşam saatlerinde korona virüsten vefat eden polis memuru Bilal Öztürk için tören düzenlendi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, yaşadıkları üzüntüyü anlatırken konuşma sırasında duygularına hakim olamadı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde çalışan Polis Memuru Bilal Öztürk (51), 5 Ekim tarihinde korona virüs olduğunu öğrenirken 7 Ekim günü ise nefes almakta zorluk çektiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 16 Ekim tarihinde ise fenalaşan Öztürk, yoğun bakım servisine alınırken burada 4 gün gördüğü tedavinin ardından Öztürk hayatını kaybetti. Vefat eden polis memuru için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde tören düzenlendi. Törene Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, emniyete bağlı şube müdürleri, Öztürk’ün yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ile başlayan programında konuşan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Öztürk’ün hatırasını yaşatmayı ve ailesine sahip çıkmayı kendilerine vazife bildiklerini belirtti. Gezer, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna fedakârca, cansiperane çalışan teşkilatımızın kıymetli personeli, bizlerin silah arkadaşı, kardeşimiz, değerli bir eş ve aslan gibi bir baba olan Bilal Öztürk’ü kaybetmenin üzüntüsüyle ona karşı olan son vazifemizi yerine getirip onu uğurlamak için burada toplanmış bulunmaktayız. Gerek görev esnasında gerekse özel hayatında örnek tavır ve davranışlarıyla kendisini tanımaktan kıvanç duyduğumuz. Genç polis memurlarımızın can ağabeyi, kendisinden kıdemli olanların can kardeşi Bilal Öztürk’ün hatırasını yaşatmayı ve ailesine sahip çıkmayı kendimize vazife biliyoruz”

Emniyet Müdürü Gezer, duygularına hakim olamadı

Konuşma sırasında Nejat Uygur’un Cibali Karakolu adlı oyunun final sahnesinde “Polisim” adlı şiiri paylaşan Mesut Gezer, şiirde geçen “Polisim, öyle bir meslek ki sen ezelinle bile ölemezsin” dizelerini okuduğu sırada duygularına hakim olamadı. Edilen duaların ardından tören sona ererken Bilal Öztürk’ün cenazesi memleketi Kütahya’ya gönderildi.