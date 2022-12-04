Kayıp olarak aranan yaşlı adam gölet kenarında ölü bulundu

Uşak’ın Eşme ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam, gölet kenarında ölü olarak bulundu.

Uşak’ın Eşme ilçesinde ikamet eden Süleyman Uzun’un (63) yakınları, jandarmaya giderek Uzun’un kayıp olduğunu ihbar etti. Bölgede drone ile havadan ve özel eğitimli köpeklerle bölgede arama çalışması yapan ekipler, Bozlar Köyü’nde bir gölet kenarında Uzun’un cansız bedenini buldu. Yapılan incelemelerin ardından Uzun’un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Uzun’un yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenildi.