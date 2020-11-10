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İsmet Paşa Caddesinde Ata’ya saygı duruşu
CUMHURİYETİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 82'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE, İSMET ĞAŞA CADDESİ'NDE SAATLER 09.05'TE VATANDAŞLAR İŞLERİNİ BIRAKARAK ATA'YA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.
UŞAK 10.11.2020, 10:18
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünde, İsmet Ğaşa Caddesi’nde saatler 09.05’te vatandaşlar işlerini bırakarak Ata’ya saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümünde Türkiye’nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05’i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. Uşak’ın en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi’nde saatler 09.05’te vatandaşlar işlerini bırakarak Ata’ya saygı duruşunda bulunurken, korna ve sirenler çalındı. Esnaf, polis ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken Atatürk fotoğraflı tablo tutuldu.