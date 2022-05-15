Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Ünlü rapçi Eypio, Uşak’ta düzenlenen gençlik festivalinde buluştuğu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Son yıllarda adından söz ettiren ünlü rap şarkıcısı Eypio, Uşak’ta Genç Kuşak’ın düzenlediği GençKuşakFes’e katıldı. Düzenlenen konsere AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile birlikte binlerce Uşaklı vatandaş katıldı.

Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü rap şarkıcısı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Zaman zaman seyircilerin sahneye çıktığı, bazen de Eypio’nun seyircilerin arasına inerek şarkılarını söylediği konserde, gençlere eğlencenin tadını çıkardı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü rapçi, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.