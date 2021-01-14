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Evindeki saksılarda kenevir yetiştirdi
Uşak’ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, özel düzenek kurduğu evindeki saksılar içerisinde 18 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı.
UŞAK 14.01.2021, 12:39
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Uşak’ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, özel düzenek kurduğu evindeki saksılar içerisinde 18 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı.Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Eşme’de bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, bilgiler doğrultusunda şüpheli MK.’nın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evin ahır kısmında bulunan bir bölümünde saksılarda bulunan 18 kök kenevir bitkisi ve kenevirlerin büyümesinde etkili olan elektrikli düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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