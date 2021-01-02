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Eşme’de sokak hayvanları beslendi
Türkiye’de olduğu gibi Uşak’ta da devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Eşme’de polis ekipleri sokakta yaşayan hayvanlara mama ve su verdi.
UŞAK 02.01.2021, 16:22
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Türkiye’de olduğu gibi Uşak’ta da devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Eşme’de polis ekipleri sokakta yaşayan hayvanlara mama ve su verdi.İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Uşak genelinde kısıtlama tedbirlerine uyulduğu görülürken, Eşme polisi de sokakta kalan hayvanları unutmadı. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kısıtlama günlerinde de sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.
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