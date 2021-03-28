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Çatı yangını paniğe neden oldu

Uşak’ta 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü.

UŞAK 28.03.2021, 20:26
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Çatı yangını paniğe neden oldu

Uşak’ta 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü.

Uşak’ta Elmalıdere Mahallesine bağlı 2.Emre Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzere, olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın ekiplerin hizlı müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü. Ölü veya yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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