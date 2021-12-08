Başkan Çakın seçilmiş kadınlarla buluştu

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak’ta seçilmiş kadınlarla bir araya geldi. Başkan Çakın, Türk kadınının, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında büyük katkılar sağladığını belirtti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 5 Aralık 1934’te Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesi sebebiyle seçilmiş kadınlarla bir araya geldi. İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Uşak Belediyesi ve ilçe belediyelerde görev yapan meclis üyesi kadınlar ve kadın muhtarlar katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğini hatırlattı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Çakın, kadınların vatan ve millete hizmet noktasında da seçilerek çeşitli görevler üstlenmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Çakın, “Biz de bu önemli gün nedeniyle şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet eden değerli meclis üyelerimizle ve muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. Onların hem günlerini tebrik ettik hem de onlara Uşak’ımızda yapmış olduğumuz kadınlara yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi verdik. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde kentimizde hayata geçirmeyi düşündüğümüz projeleri de onlarla paylaştık ve ortak çalışmalar için istişarelerde bulunduk. Kadınlarımızın aktif görevler yürütmesi gerçekten takdire şayan. Ben evlerinde ve iş yerlerinde emek harcadığı işlerin yanı sıra aynı zamanda topluma faydalı işler başarmak için belediye meclis üyeliği ve muhtarlık yapan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Hepsine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezimizle ve üreten kadınlarımızın emeklerini değerlendireceğimiz Kadın Kooperatifimizle de seçilmiş kadınlarımızın çalışmalarını hep birlikte yürütmeyi, onlarla birlikte şehrimize ve kadınlarımıza güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yemeğin ardından Başkan Çakın tarafından belediye meclis üyesi ve muhtar kadınlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.