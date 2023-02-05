Başkan Çakın, KKTC’nin gururu GÜNSEL B9’u test etti

Bir dizi program için KKTC’ye ziyarette bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kıbrıs’ın yeri otomobili GÜNSEL B9’un direksiyonuna geçti.

Geçtiğimiz günlerde Uşak ve Uşak Halısı’nın tanıtımı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, burada çeşitli ziyaretlerde bulunurken çeşitli programlar da düzenledi. Programlar kapsamında Başkan Mehmet Çakın ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu; yerli ve milli otomobil GÜNSEL B9’u denedi. Direksiyona geçen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın test sürüşü gerçekleştirdi, aracın performansı ve konforuna işaret etti. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sürüş sonrasında GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün’den aracın özellikleri ve devam eden seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kısa süre içerisinde GÜNSEL’i yollarda görmek istediklerini söyleyen Çakın, “Böylesine başarılı bir aracın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilmiş olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. GÜNSEL’in bu noktaya getirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ederim” dedi.