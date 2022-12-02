25’er yıl hapis cezası bulunan çift İzmir’de yakalandı

18 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan açılan davada 25’er yıl hapis cezasına çarptırılan firari çift, İzmir’de saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Uşak’ta 2014 senesinde yaşı küçük kız çocuğuna; cebir, tehdit, hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel istismar suçlarından haklarında 25’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.T. ve F.T. çifti için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir dağ evinde kaldığı tespit edilen çifte, Uşak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çift kıskıvrak yakalanırken yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.