15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü yıldönümünde protokol üyeleri, düzenlenen program kapsamında şehitliği ziyaret ederek mezarları başında dualar etti.

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün 5. yıl dönümü dolayısıyla Uşak’ta bir dizi program gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda ilk olarak şehitlik ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Vali Kocabıyık ve beraberindeki heyet Yoncalı Köyüne gidilerek 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin, mezarı başında andı ve dualar etti.