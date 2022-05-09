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Türkiye’nin en uzun demir yolu köprüsü Elazığ’da

Güncel 09.05.2022, 11:01
Türkiye’nin en uzun demir yolu köprüsü Elazığ’da
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Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan yapıldığı dönemde dünyanın 3., Türkiye’nin ise en uzunu olan Fırat Demiryolu Köprüsü, Elazığ ile Malatya illerini birbirine bağlarken, aynı zamanda geçiş yolu olarak kullanılıyor.