Türkiye’nin en uzun demir yolu köprüsü Elazığ’da

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Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan yapıldığı dönemde dünyanın 3., Türkiye’nin ise en uzunu olan Fırat Demiryolu Köprüsü, Elazığ ile Malatya illerini birbirine bağlarken, aynı zamanda geçiş yolu olarak kullanılıyor.