Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi

Turizm, tencere, emlak ve inşaat sektörlerinde önemli yatırımlara imza atan Hollanda merkezli Edelstaal Group, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. İstanbul, Fethiye ve Marmaris’te turizm ve otelcilik alanında önemli yatırımlara imza atan Edelstaal Group, yeni otelini İstanbul Taksim’de Orka Hotels Taksim Suites adıyla hizmete açtı.

Tencere sektöründe yaptığı yatırımlarla adını tüm Avrupa’da duyuran Edelstaal Group’un yönetim kurulu başkanlığını iş insanı Turgut Torunoğulları yürütüyor. Edelstaal Group’un yeni oteli Orka Hotels Taksim Suites, Taksim’de özel konsept tasarım odaları ile İstiklal Caddesi’ne 150 metre mesafede bulunuyor. Otel, giriş katında cafe ve restaurantı ile insanların buluşma noktası olacak.